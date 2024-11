Un nuovo set LEGO Horizon sarebbe in arrivo, con periodo di uscita e caratteristiche svelate

Sebbene i primi risultati del titolo in questione non siano proprio esaltanti, almeno su Steam, è chiaro che la collaborazione sia destinata a proseguire tra Sony e l'azienda di mattoncini da costruzione, anche attraverso nuovi giocattoli.

Prosegue dunque la collaborazione tra LEGO e la serie Horizon, che proprio in questi giorni ha portato sul mercato anche LEGO Horizon Adventures , il nuovo videogioco che unisce le caratteristiche del tipico adattamento videoludico LEGO al mondo di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.

Secondo quanto riportato dall'account Instagram TheBrickReporter, specializzato in notizie riguardanti il mondo LEGO, ci sarebbe un nuovo set LEGO su Horizon in arrivo nei prossimi mesi, con un periodo di uscita e alcune caratteristiche già emerse.

Una collaborazione che continua

TheBrickReporter riferisce che il nuovo set LEGO dovrebbe avere 768 pezzi ed essere in arrivo per marzo 2025, in una confezione che si preannuncia piuttosto sostanziosa.



Ci sarebbe anche un prezzo previsto intorno ai 44,99 dollari, così come alcune caratteristiche al suo interno: in base a quanto riferito, il set dovrebbe contenere Aloy e Varl tra i personaggi, e uno Shellwalker e un Sawtooth come macchine/creature da costruire.

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio, ma la fonte si è dimostrata più volte molto affidabile per quanto riguarda le uscite LEGO, e il fatto che ci siano altri prodotti in collaborazione con Horizon è piuttosto prevedibile, considerando l'uscita del videogioco in questione.

In precedenza, la stessa collaborazione era emersa con il set del Collolungo, diventato subito un oggetto particolarmente ambito dai collezionisti, oltre che dai fan della serie videoludica di Guerrilla Games. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Horizon pubblicata proprio in questi giorni.