Svelati i requisiti di Avowed per la versione PC

Con l'apertura dei preordini di Avowed, la pagina Steam del GDR di Obsidian è stata aggiornata e ora riporta i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC. Vediamoli nel dettaglio.

Per quelli raccomandati viene consigliata una configurazione equipaggiata con un processore Ryzen 5 5600X o un i7-10700K, mentre lato GPU si parla di una RTX 3080 o una RX 6800. Per quelli mini, invece, viene indicato un processore Ryzen 5 2600 o un i5-8400, mentre per quanto riguarda la scheda video viene richiesta un GTX 1070 o un RX 5700. In entrambi i casi vengono indicati 16 GB di RAM e 75 GB di spazio disponibili. Purtroppo non vengono indicati i target di risoluzione, impostazioni grafiche e prestazioni di questi preset.