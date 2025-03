Ma quante volte siete morti nella beta di Elden Ring Nightreign? Bandai svela tante interessanti statistiche

I dati svelati da Bandai Namco su Elden Ring Nightreign

Prima di tutto, Bandai Namco svela quante volte il boss finale della versione di prova è stato sconfitto in Elden Ring Nightreign: ben 58.615 volte. Lungo il tragitto in molti giocatori sono stati abbattuti, ma gli alleati li hanno fatti tornare in pieni con un totale di 23.627.489 attacchi.

Prima di arrivare al boss finale bisogno però sconfiggere tanti altri nemici per potenziarsi. I dati indicano quelli abbattuti più volte sono:

L'ippopotamo dorato - 194.996

Il carro di fuoco - 164.974

Monaco di fuoco - 150.128

Il drago volante delle colline - 147.202

I cavalieri dell'esercito reale - 98.738

Il problema è che alle volte non si vince e quindi si perdono le Rune, la valuta principale per salire di livello e comprare oggetti. Durante la prova, i giocatori hanno abbandonato 37,9 miliardi di rune.

Infine, viene spiegato che i giocatori hanno usato i falchi spettrali per viaggiare rapidamente nella mappa un totale di 427.533 volte. Questi fidi alleati possono essere evocati da speciali alberi.

Elden Ring si sta ampliando in più direzioni, anche oltre quelle videoludiche. Un film di Elden Ring è sul piatto, secondo George R. R. Martin.