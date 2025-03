Il generatore di immagini di ChatGPT è stato rinviato per gli utenti gratuiti

OpenAI ha annunciato un ritardo nella distribuzione del nuovo generatore di immagini integrato in ChatGPT per gli utenti del piano gratuito. A confermarlo è stato lo stesso Sam Altman, CEO dell'azienda, che in un post ha dichiarato che lo strumento si è rivelato "più popolare del previsto", costringendo il team a rimandare l'implementazione per chi non ha un abbonamento attivo.

Il boom di immagini “alla Ghibli” intasa la rete Lanciato martedì per gli utenti dei piani Plus, Pro e Team, il nuovo generatore di immagini sfrutta GPT-4o, il modello multimodale "ragionante" di OpenAI che permette di creare contenuti visuali direttamente all'interno di ChatGPT. In poco tempo, i social sono stati invasi da illustrazioni create in stile Studio Ghibli, con utenti entusiasti che mostrano personaggi, paesaggi e animali generati con un'estetica onirica e poetica. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Lo stesso Altman ha partecipato alla tendenza pubblicando immagini ispirate al celebre studio d'animazione giapponese, testimoniando quanto il nuovo strumento sia capace non solo di generare contenuti visivi coerenti, ma anche di evocare uno stile artistico preciso con grande accuratezza.