Un film di Elden Ring è sul piatto, secondo George R. R. Martin

Le parole di Martin

"Beh, non posso dire molto al riguardo, ma si parla di fare un film su Elden Ring", ha detto Martin. Non è la prima volta che viene citato un potenziale film di Elden Ring, ma in questo caso la dichiarazione è stata davvero esplicita. Martin stesso ne aveva già parlato in passato e anche Hidetaka Miyazaki, il director del gioco, è stato molto aperto su questa possibilità, quindi non c'è grande mistero in merito.

George R. R. Martin ha lasciato intendere che un film di Elden Ring potrebbe essere in lavorazione.

Ma quale ostacolo impedirebbe a Martin di partecipare alla lavorazione dell'eventuale film? Facile: sta ancora lavorando a "The Winds of Winter".

"Vedremo se [il film di Elden Ring] si concretizzerà e quale sarà la portata del mio coinvolgimento, non lo so", ha detto. "Sono qualche anno indietro con il mio ultimo libro, quindi questo limita anche la quantità di cose che posso fare."

In effetti è strano sentirglielo dire, visto che finora il sesto capitolo della serie "Cronache del ghiaccio e del fuoco", da cui è stata tratta la serie TV "Il trono di spade", non è mai stato un ostacolo per lo scrittore, che nel mentre ha firmato moltissimi altri progetti, Elden Ring compreso, per lo scorno dei fan. Che abbia deciso di scriverlo davvero, questa volta?