Un mago dell'ottimizzazione è riuscito a far girare Windows 11 con soli 184 MB di RAM

I moderni sistemi operativi sono notoriamente dei mattoni da far girare, in termini di consumo di memoria e di spazio occupato su supporti dati, visto l'altissimo numero di funzioni di cui dispongono, che spesso sono inutilizzate dagli utenti. NTDev si è specializzato nel ridurre le installazioni di Windows, per dimostrare che il sistema operativo potrebbe essere ottimizzato molto meglio di quanto non sia.

L'ultima impresa di quello che viene considerato una specie di mago, è di essere riuscito a far girare Windows 11 su di un sistema con meno di 200 MB di RAM: "Non so come, ma sono riuscito a far funzionare Windows 11 (grazie a tiny11 e altre ottimizzazioni, ovviamente) con soli 184 MB di RAM. Anche se è in modalità provvisoria, penso comunque che sia qualcosa di assolutamente folle, forse addirittura un record."