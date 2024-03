Rise of the Ronin, un trailer presenta la storia del gioco per PS5

Team Ninja e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Rise of the Ronin, che presenta in questo caso la storia, i personaggi e il contesto del gioco che farà il proprio debutto il prossimo 22 marzo, in esclusiva su PS5.

Ambientato nel Giappone del 1863, durante il periodo Bakumatsu, Rise of the Ronin ci metterà al comando di un ronin, appunto: un samurai senza padrone, che compie le proprie scelte in autonomia e può dunque decidere liberamente quali cause sposare.

Come vi abbiamo raccontato nel provato di Rise of the Ronin, questo approccio si intreccia con la struttura open world per dar vita a risolvi molto interessanti, che condizionano l'andamento degli eventi.