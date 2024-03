Dragon's Dogma 2: una mod permette di avere molteplici personaggi e slot di salvataggio

Se siete interessati potrete scaricare la mod in questione su NexusMod a questo indirizzo . Le istruzioni per l'installazione sono all'interno del file readme incluso nel download.

Dragon's Dogma 2 è uscito da poco più di un giorno ma i modder si sono già messi al lavoro per realizzare alcune modifiche che potrebbero far piacere a molti giocatori PC. Tra questi c'è anche llamaiscool che ha creato un mod che permette di avere molteplici personaggi e slot di salvataggio , aggirando una delle scelte di design del team capitanato da Hideaki Itsuno meno apprezzate da parte degli utenti.

C'è anche una mod per attivare il Frame Generation di NVIDIA

Dragon's Dogma 2

Giusto ieri vi abbiamo segnalato anche la mod di PureDark, per una volta completamente gratuita, che permette di sbloccare il Frame Generation del DLSS 3 di NVIDIA in Dragon's Dogma 2. A vostro rischio e pericolo: pare che questa tecnologia, in realtà già inclusa nei file di gioco ma non attivabile, potrebbe causare problemi di crash e freeze.

Nel frattempo Capcom ha confermato di essere a conoscenza dei problemi di performance di Dragon's Dogma 2 su PC, in particolare l'elevato carico del gioco sulle CPU, e di stare lavorando a una soluzione. Inoltre, presto introdurrà un'opzione per iniziare una nuova partita, per quanto la mod qui sopra offre una soluzione sulla carta sicuramente più completa.