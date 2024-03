Battle for Wesnoth ha raggiunto la versione 1.18: è uno strategico a turni gratuito e open source

Una lunga storia

Battle for Wesnoth è uno strategico eccellente

Per avere un'idea completa di tutte le novità, vi rimandiamo alla nota di rilascio ufficiale. Se vi interessa giocarci, potete scaricarlo da subito dal sito ufficiale, da Steam o da itch.io.

Attualmente Battle for Wesnoth vanta 17 campagne single player e 55 mappe multiplayer. 200 tipi di unità divise in sette fazioni, tutte con le loro abilità, armi e incantesimi. Inoltre il gioco è stato tradotto in più di 30 lingue, italiano compreso. Davvero, non c'è motivo per non giocarci almeno una volta nella vita.