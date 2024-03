Nintendo: rinviata la data d'apertura del museo ufficiale

Nintendo annunciò la volontà di aprire un suo museo nel 2021 ; sarà un luogo dedicato alla condivisione della storia dei prodotti della compagnia e alla sua filosofia. Ormai siamo alla fasi conclusive, ma qualcosa è andato storto e il sito che lo ospita, la vecchia fabbrica di Uji Ogura a Kyoto , non è ancora pronto.

Il museo ufficiale di Nintendo , chiamato Nintendo Gallery, doveva aprire a marzo 2024, ma sicuramente non ce la farà. L' apertura è stata rinviata al 30 aprile 2024, ma potrebbe slittare ancora, a causa di piccoli problemi nella costruzione dell'edificio che lo ospiterà, che probabilmente hanno richiesto più del tempo quantificato in precedenza.

Galeotto fu il cartello di cantiere e chi lo scrisse

Il cartello di cantiere

La data di apertura è stata annunciata durante il Nintendo Direct di settembre 2023 e ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali sul rinvio. Ma un utente giapponese, @hanayohaneNEKO, si è recato sul posto e ha fotografato il cartello di cantiere, dove si può leggere come data di completamento dei lavori il 30 aprile 2024 e come data d'apertura la Settimana d'oro 2024 (tra lunedì 29 aprile e domenica 5 maggio 2024). Quindi appare improbabile che venga rispettata la pianificazione precedente, che voleva il museo aperto entro la fine di marzo.

Certo, manca la conferma da parte di Nintendo, ma possiamo considerare il cartello una fonte attendibile.