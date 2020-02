Harley Quinn: Birds of Prey, ecco perché il titolo del film è stato cambiato

Harley Quinn: Birds of Prey è il nuovo titolo del film prodotto da Warner Bros., ma perché è stato cambiato rispetto all'originale Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn?



A quanto pare le motivazioni non hanno nulla a che fare con la misoginia, bensì con la cara vecchia search engine optimization, per gli amici SEO: Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) era un titolo costruito nella maniera sbagliata laddove l'obiettivo fosse quello di rendere agli utenti più semplice trovarlo.



A rivelare il curioso retroscena è stato un portavoce di Warner Bros., che in questo modo ha anche messo a tacere alcune delle più fantasiose ipotesi sui motivi dello scarso successo al botteghino per la nuova pellicola del DC Extended Universe.



Basterà questa operazione a rovesciare le sorti di una produzione che non si è certamente resa protagonista di un esordio straordinario nelle sale cinematografiche? Lo scopriremo nelle prossime settimane.



Nel frattempo è difficile non interrogarsi sulle reali cause di un'accoglienza così tiepida, specie considerando le recensioni positive (inclusa la nostra) che hanno accompagnato il debutto di Harley Quinn: Birds of Prey.