Dota 2, ban per oltre 40.000 giocatori: Valve parla di abuso del matchmaking

Dota 2 ha visto calare il ban su oltre 40.000 giocatori, che secondo Valve avrebbero commesso un abuso legato al matchmaking. Ma di che si tratta esattamente?



In pratica esistono degli exploit che consentono di alterare i meccanismi di matchmaking in giochi come Dota 2, così da far partire match volutamente sbilanciati per favorire una squadra piuttosto che l'altra.



Per ottenere questo effetti si creano degli account appositi, facendoli salire di livello in maniera artificiosa (anche dietro pagamento di terzi) per superare i vincoli imposti proprio da Valve al fine di regolamentare le partite.



Non è ovviamente la prima volta che gli sviluppatori di Dota 2 si trovano ad affrontare situazioni del genere. Basti pensare allo scorso anno, quando 17.000 account sono stati bannati per sospetto abuso in relazione al matchmaking.



Le operazioni di contrasto verranno rese più semplici d'ora in avanti grazie anche all'ultimo aggiornamento per il gioco, che permette di rilevare più rapidamente questo genere di condotta scorretta.