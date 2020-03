Multiplayer Risponde, puntata speciale dalle 15 alle 17: fate le vostre domande!

Adesso anche di lunedì, Multiplayer Risponde torna oggi 16 marzo 2020 con un nuovo appuntamento di inizio settimana, ma eccezionalmente a partire dalle 15:00 per parlare di un gioco molto atteso dalla redazione. Si andrà avanti fino alle 17:00 per rispondere come sempre a tutte le vostre domande e curiosità, e vi invitiamo per questo a scriverci le vostre domande qui nei commenti!



Sarà una settimana interessante per gli appassionati di videogiochi, specialmente in attesa del 20 marzo, data d'uscita di Animal Crossing: New Horizon e Doom Eternal. Ci saranno poi interessanti eventi in streaming, tra cui il Game Stack di Microsoft dove si tornerà a parlare di Xbox Series X e Project xCloud, mentre ci si chiede se siano veri i rumor secondo cui verrà annunciato un Nintendo Direct per il 18 marzo. Insomma, scegliete i vostri argomenti e scriveteci la domanda nei commenti qui sotto, forza! Potete visualizzare lo streaming direttamente qui oppure utilizzare il nostro canale Twitch (su iOS e Android bisogna utilizzare il sito o l'app ufficiale): basta iscriversi a questo indirizzo per ricevere anche le notifiche dei nuovi video.