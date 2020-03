Google Play Store e Coronavirus, nuova app israeliana contro l'epidemia disponibile per il download

Il rapporto tra Google Play Store e il Coronavirus è stato nell'ultima settimana estremamente problematico. Dapprima un ban di Google per tutte le app legate al Coronavirus, poi un parziale dietrofront; e nel momento in cui scriviamo, apprendiamo che una nuova app contro la diffusione dell'epidemia è ora disponibile nello Stato d'Israele.

La nuova app israeliana contro il Coronavirus è disponibile, e può essere messa in download direttamente dal Google Play Store. Ha un solo problema: non è retroattiva, dunque permette di evitare i focolai del virus solo se tutti gli utenti iniziano da subito a collaborare per segnalare i vari cari rilevati. Ancora una volta, come già accaduto con l'app iraniana contro il Coronavirus, qui il rapporto tra libera informazione e privacy degli utenti si fa molto labile, ma in tempo di pandemia probabilmente ci si farà caso solo in un secondo momento.

Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, ha parlato alla nazione annunciando tra le altre cose anche un maggior controllo da parte dell'autorità sulle informazioni digitali, finalizzate naturalmente alla prevenzione e all'arresto (per quanto possibile) della diffusione del Coronavirus. Quest'app dunque rientra in un più generale piano nazionale sulla prevenzione; speriamo che abbia degli effetti positivi per la popolazione. I più curiosi tra i nostri lettori troveranno qualche minima informazione in più nel campo Fonte di questo articolo.