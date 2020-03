Ebay, due nuovi codici sconto fanno risparmiare fino a 100 euro

Ebay ha lanciato due nuovi codici sconto per risparmiare fino a 100 euro sugli acquisti. Uno dei codici è legato al mondo dell'elettronica, mentre l'altro a quello del fai da te. Il primo codice è PITMAR20 e offre uno sconto del 5% sui prodotti delle seguenti categorie:

Il codice PITMAR20 è valido dalle ore 9:00 di oggi 16 marzo 2020, fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2020. Per riscattarlo basta aggiungere i prodotti desiderati al carrello e, al momento di pagamento, inserire il codice sconto nel campo dedicato.



L'altro codice è PROJECT2020, è valido solo su questa selezione di prodotti e offre uno sconto del 10% sugli acquisti, per un massimo di 50€. È però utilizzabile due volte da ogni utente. Il codice PROJECT2020 è valido dalle ore 9:00 di oggi 16 marzo 2020, fino alle ore 23:59 del 25 marzo 2020. Per riscattarlo la metodologia è identica a quella dell'altro codice: aggiungete i prodotti desiderati al carrello e, al momento di pagamento, inserite il codice sconto nel campo dedicato.