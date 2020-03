Dragon Ball Super, Gohan è ancora potentissimo: ecco le prove

I fan dell'opera di Akira Toriyama hanno generalmente apprezzato la serie anime e manga di Dragon Ball Super, con le dovute eccezioni per alcuni personaggi che (secondo loro) avrebbero dovuto ricevere un trattamento migliore dagli autori, da Toyotaro compreso. Per esempio Gohan, a detta di quasi tutti molto depotenziato.

Ma Gohan è ancora potentissimo in Dragon Ball Super, e ScreenRant ha raccolto le prove a sostegno di questo ragionamento. D'accordo: nell'arco narrativo della Battaglia degli Dei, in quello di Zamasu e poi nella battaglia della Resurrezione di Freezer, Gohan si rivela completamente inutile. Ma da lì in poi comincia un nuovo allentamento con Piccolo, in previsione del Torneo della Sopravvivenza degli universi. E qui torna finalmente in azione il più potente Gohan di sempre, quello della Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z: Ultimate Gohan.

Nell'anime di Dragon Ball Super, durante il Torneo della Sopravvivenza degli Universi Gohan combatte assieme al suo team: sconfigge Top, i due namecciani dell'Universo 6, un trio di robot dall'Universo 3, e alla fine assieme a Freezer tiene testa a Dyspo dell'Universo 11. Si rivela dunque fondamentale, per la squadra dell'Universo 7 (le cui punte di diamante sono state comunque Goku e Vegeta).

Nel manga Gohan riceve un trattamento ancora migliore: porta al limite la forza di Kefla, fusione di Caulifla e Kale, senza neppure trasformarsi. Goku, come ricorderete, ha avuto bisogno del Super Saiyan God Super Saiyan (Super Saiyan Blu) con l'aggiunta del Kai-o-ken. Vi bastano queste argomentazioni? Speriamo che Gohan torni a farsi valere anche contro Moro, ora che la Terra ha più bisogno di lui.