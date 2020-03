Xbox Live, Il coronavirus sta causando dei grossi picchi di accesso

Xbox Live sta registrando dei grossi picchi di accesso a causa del diffondersi della pandemia di coronavirus, che sta costringendo a casa milioni di persone. In particolare in America del Nord il servizio è stato messo a durissima prova, come confermato da Phil Spencer stesso in un tweet, in cui ha parlato di "utilizzo mai registrato" e ne ha approfittato per ringraziare i team di Microsoft che si stanno occupando di mantenere attivo il servizio e le compagnie che forniscono connettività a internet.



Sostanzialmente negli USA sta accadendo ciò che si è verificato anche in Italia: costretti a casa per ridurre il diffondersi della pandemia, molti stanno utilizzando massicciamente i servizi internet per passare il tempo, o anche solo per rimanere in contatto con amici e persone care.



Spencer: "È incoraggiante sapere che di questi tempi così tante persone stiano usando i videogiochi come modo per rimanere in contatto. Giocare è uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano. Sono fiero di far parte di un'industria che in momenti del genere può offrire una via di fuga e tanto divertimento. Rimanete al sicuro."

It's heartening to hear from so many people using gaming as a way to stay connected during these times. Play is a fundamental human need. Proud to be part of an industry that can offer escape and fun right now. Stay safe. https://t.co/1TOjzYLHeD — Phil Spencer (@XboxP3) March 15, 2020