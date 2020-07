FIFA 20 Summer Cup Europe:Prinsipe a caccia del trofeo regionale

Alla fase finale del torneo regionale parteciperanno 12 giocatori divisi da un winner bracket e un loser bracket.

Oggi e domani si giocheranno tutte le partite del loser bracket mentre Domenica si terranno le Semifinali e la Grande Finale.

Tutti i match si disputeranno online da casa e saranno trasmessi live dalle 18 alle 22 sul canale Twitch di EASPORTSFIFA.

Dopo le prime fasi coadiuvate da eliminazioni eccellenti come quelle di Tekkz, Crazy Fat Gamer e dello spagnolo Gravesen, la terza fase ha visto l'ascesa di Hashtag Tom che ha sconfitto il portoghese Diogo per 7-1 mentre lo svedese OliBoli ha eliminato il tedesco Umut con una rimonta di 4-3, l'italiano Daniele Paolucci è stato battuto da Ollelito con un sonoro 4-0 e infine il francese Maestro del Levante eSports ha vinto contro il tedesco Raseck per 5-1.

I giocatori eliminati sono stati retrocessi al loser bracket che sarà giocato durante questo weekend e vedrà le seguenti combinazioni:

Diogo-Lyricz

Umut-Gorilla

Raseck-Ethan

Prinsipe-DullenMike

I vincitori di questo turno si affronteranno simultaneamente nel round 5, e successivamente nel round 6 affronteranno Maestro e Oli Boli che sono stati eliminati nel round del winner bracket rispettivamente da Ollelito per 7-2 e Hashtag Tom per 2-1.

Invece il round 7 del loser bracket vedrà affrontarsi i vincitori del round 6 e a seguire il round 8 vedrà il vincitore dell'ultimo round contro il perdente della semifinale del winner bracket ovvero la sfida tra Ollelito e Hashtag Tom. Il vincitore di questo round accederà alla Grande Finale e si affronterà contro il vincitore del winner bracket nella Grande Finale.

Il montepremi complessivo di 78.000 $ sarà assegnato in base alla posizione finale:

1°-15.000 $

2°-12.000 $

3°-9.000 $

4°-6.000 $

5° e 6°-4.000 $

7° e 8°-3.000 $

9°-12°-2.000 $

13°-16°-1.500 $

17°-24°-1.000 $