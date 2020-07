Paper Mario: The Origami King per Nintendo Switch disponibile, con trailer di lancio

Paper Mario: The Origami King per Nintendo Switch è finalmente disponibile, come ci ricorda il classico trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Nintendo, che trovate in testa alla notizia. Nel video possiamo vedere alcune sequenze di gameplay, ma anche dei momenti narrativi che contengono qualche anticipazione. Se non volete averne, non guardatelo.

Per avere più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Paper Mario: The Origami King, dove Alessandro Bacchetta ha scritto:

Paper Mario: The Origami King è una piacevole, lunga avventura (sopra le trenta ore), di cui abbiamo apprezzato soprattutto l'organicità, la cura complessiva per ogni dettaglio. La qualità resta alta per tutto il tempo e, fidatevi, sarebbe bastata una leggera trascuratezza per rendere il gioco noioso. Le belle musiche aiutano a rendere il viaggio più coinvolgente e interessante. Dal punto di vista grafico, pur rimanendo sempre piacevole, abbiamo trovato il gioco incostante: il mondo è interamente composto di carta, ma questo fattore in molti casi non è evidente, in altri non sfruttato abbastanza. Il sistema di combattimento sostanzialmente è un puzzle game, e lo abbiamo apprezzato, ma è più ingegnoso che profondo: gli sviluppatori lo hanno capito, e infatti i combattimenti non sono eccessivamente presenti. Nei rari casi in cui lo diventano, infatti, risultano fastidiosi. Di J-RPG è rimasto poco, evidentemente Intelligent Systems ritiene desuete quelle meccaniche: tuttavia, come i primi Paper Mario, The Origami King è una bella avventura fantasiosa, con un mondo curato, personaggi ed eventi memorabili, e una scrittura brillantissima. Sicuramente il miglior episodio degli ultimi dieci anni.