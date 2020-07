Street Power Football, il gameplay trailer della modalità Street Power

SFL Interactive e Maximum Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Street Power Football. In questo video di gameplay possiamo vedere in azione la modalità Street Power e le nuove star Daniel Capellaro e Issy Hitman.

In Street Power Football ogni giocatore disporrà di unici super-poteri che miglioreranno le performance per realizzare trick sempre più spettacolari e segnare reti a ripetizione. Sembra una via di mezzo tra Fifa Street e Super Mario Strikers.

Quando l'indicatore di potenza di ogni giocatore sarà pieno, infatti, sarà possibile attivare i super-poteri. La modalità Street Power è disseminata di consumabili, che appariranno in maniera casuale in tutti i playground, aiutando il giocatore a raggiungere il massimo della potenza.

Nel nuovo trailer di Street Power Football è possibile dare uno sguardo approfondito ai vari super-poteri come l'air jump (dove il giocatore volerà letteralmente per un super colpo aereo), il worm hole (un passaggio super-rapido per teletrasportare il pallone a un compagno) o shield (per impedire agli avversari di rubare il pallone, per un limitato periodo di tempo).

Street Power Football dispone di un roster di giocatori di prim'ordine proveniente dal mondo freestyle, panna, e street soccer, dei veri ambassador globali. Tra le tante star già annunciate, come Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo, Boyka Ortiz, Anas Boukami, Ahmed Rakaba, Kristoffer Liicht, e Easyman. Ma non solo. Oggi gli sviluppatori introducono introduciamo oggi due nuove pezzi da 90: "D10" Daniel Capellaro, una leggenda dello calcio da strada, calciatore e coach specializzato in tecniche di skill e il creatore dei trick AKKA 3000, all'anagrafe Issy Hitman.

Street Power Football arriverà il 25 agosto per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.