SSD Crucial da ben 2TB, compatibile con PS5, (quasi) al suo minimo storico con le promozioni del Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta in occasioni delle promozioni del Black Friday: l' SSD Crucial da 2TB , compatibile anche con PS5, viene messa in sconto del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 147,99€ , una manciata di euro sopra al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: L'SSD Crucial da 2TB offre prestazioni di nuova generazione grazie alla tecnologia Gen4, capace di raggiungere velocità fino a 7.100 MB/s . Questo livello di performance garantisce avvii rapidissimi, trasferimenti di file quasi istantanei e caricamenti dei giochi estremamente fluidi.

Ulteriori dettagli

Pensato anche per il mondo console, l'SSD è disponibile in versione con dissipatore termico, perfettamente compatibile e pronto per essere installato su PlayStation 5. In pochi minuti è possibile espandere lo spazio di archiviazione della console e migliorare sensibilmente i tempi di caricamento.

L'SSD Crucial garantisce prestazioni fino al 20% più veloci negli avvii e durante il gameplay rispetto ai modelli Gen4 standard, rendendo ogni sessione più fluida e reattiva. Oltre alla velocità, offre un notevole vantaggio in termini di capacità e ciclo di vita: con 2TB di spazio aggiuntivo potrai conservare più file, giochi e progetti, prolungando la vita del tuo dispositivo.