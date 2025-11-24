Dispatch svela le statistiche sul finale, compresa la scelta romantica preferita

In questi giorni, l'account ufficiale di AdHoc Studios ha pubblicato un riepilogo generale con le statistiche legate alle principali scelte effettuate dagli utenti negli episodi 7 e 8 , consentendoci dunque di vedere quali possibilità sono andate per la maggiore.

Come avventura narrativi con scelte e bivi, Dispatch può portare a sviluppi diversi della storia in base alle preferenze del giocatore, e al termine di ogni episodio è possibile vedere come ci siamo posizionati, con le nostre selezioni, anche rispetto a quelle effettuate dagli altri giocatori.

AdHoc Studios ha pubblicato le statistiche ufficiali riguardanti il finale di Dispatch , ovvero quelle relative agli episodi 7 e 8, comprese anche le preferenze riguardanti la scelta romantica da fare nel corso della storia.

Chi è il personaggio più amato?

Ovviamente, il riepilogo delle statistiche relative al finale di Dispatch comporta anche degli spoiler, dunque se non avete già concluso il gioco e non volete anticipazioni, evitati di leggere quanto segue o vedere il video a corredo del messaggio qui sotto.



Tra le scelte che destano sicuramente più curiosità c'è quella romantica: com'è andato lo scontro fra le due super-eroine con cui è possibile legarsi sentimentalmente, ovvero Invisigal e Blonde Blazer?

Ebbene, sembra che Invisigal (o Courtney) abbia veramente stravinto con un notevole margine di vantaggio: il 62% dei giocatori ha scelto infatti l'anti-eroina problematica, mentre solo il 26% si è innamorato di Blonde Blazer, o Mandy.

La restante percentuale si riferisce invece alle scelte alternative, che esistono anche se sono state evidentemente percorse da una minoranza di giocatori: il 7% ha scelto effettivamente entrambe le ragazze, nello scenario "è complicato", mentre il 5% non ha scelto nessuna delle due.

Sulla popolarità raggiunta dalle relazioni romantiche in Dispatch si sono espressi anche gli sviluppatori, che si sono detti piuttosto stupiti dell'impatto che queste hanno avuto sul successo del gioco, con lo sceneggiatore principale che si è anche pentito di aver rimosso alcune scene di sesso, alla luce di questo.