Android è più sicuro di iOS del 58%, lo afferma uno studio di Google, maggiore protezione contro lo spam

In occasione del Mese della Consapevolezza sulla Sicurezza Informatica, Google ha pubblicato i risultati di uno studio condotto in collaborazione con YouGov, che ha coinvolto oltre 5.000 utenti di smartphone negli Stati Uniti, in India e in Brasile.
L'indagine ha rivelato dati sorprendenti sulla protezione contro messaggi spam e truffe, mettendo in evidenza la netta superiorità di Android rispetto a iOS. Secondo i risultati, gli utenti Android hanno il 58% di probabilità in più di evitare messaggi truffa rispetto a quelli iPhone, in un periodo di osservazione di sette giorni
Il divario di sicurezza tra Android e iOS è alimentato dai device Pixel
Il divario aumenta ulteriormente tra gli utenti Google Pixel, che risultano 96% più protetti rispetto agli utenti iOS, dichiarando di non aver ricevuto alcun messaggio di spam o phishing. Al contrario, gli utenti iPhone hanno segnalato una probabilità del 65% maggiore di ricevere tre o più messaggi fraudolenti in una sola settimana.
Google attribuisce questi risultati a una combinazione di fattori tecnologici avanzati: i controlli di sicurezza RCS (Rich Communication Services), i filtri antispam integrati nelle app Messaggi e Telefono, e l'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale per rilevare e bloccare attività sospette. L'azienda sottolinea come questi sistemi siano in costante evoluzione per anticipare le nuove tattiche dei truffatori digitali.
Lo studio conferisce credibilità ai dati sulla sicurezza di Android
Lo studio di YouGov, indipendente e riconosciuto per la sua metodologia rigorosa, conferisce credibilità ai dati forniti da Google, che in passato erano stati considerati autocelebrativi. Inoltre, un'analisi separata della Leviathan Security Group ha confermato che i dispositivi Pixel offrono i migliori livelli di protezione contro frodi e phishing, superando i modelli più recenti di Apple, Samsung e Motorola.
Sebbene non sia stato annunciato un nuovo prodotto o servizio legato allo studio, Google ha lasciato intendere che la sua missione di ridurre al minimo spam e truffe proseguirà nel 2026, potenziando ulteriormente l'uso dell'IA per rendere la comunicazione mobile più sicura e affidabile.