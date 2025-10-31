Android è più sicuro di iOS del 58%, lo afferma uno studio di Google, maggiore protezione contro lo spam

In occasione del Mese della Consapevolezza sulla Sicurezza Informatica, Google ha pubblicato i risultati di uno studio condotto in collaborazione con YouGov, che ha coinvolto oltre 5.000 utenti di smartphone negli Stati Uniti, in India e in Brasile. L'indagine ha rivelato dati sorprendenti sulla protezione contro messaggi spam e truffe, mettendo in evidenza la netta superiorità di Android rispetto a iOS. Secondo i risultati, gli utenti Android hanno il 58% di probabilità in più di evitare messaggi truffa rispetto a quelli iPhone, in un periodo di osservazione di sette giorni

Il divario di sicurezza tra Android e iOS è alimentato dai device Pixel Il divario aumenta ulteriormente tra gli utenti Google Pixel, che risultano 96% più protetti rispetto agli utenti iOS, dichiarando di non aver ricevuto alcun messaggio di spam o phishing. Al contrario, gli utenti iPhone hanno segnalato una probabilità del 65% maggiore di ricevere tre o più messaggi fraudolenti in una sola settimana. Il blocco remoto su Android è più sicuro: stavolta non basta solo il numero di telefono Google attribuisce questi risultati a una combinazione di fattori tecnologici avanzati: i controlli di sicurezza RCS (Rich Communication Services), i filtri antispam integrati nelle app Messaggi e Telefono, e l'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale per rilevare e bloccare attività sospette. L'azienda sottolinea come questi sistemi siano in costante evoluzione per anticipare le nuove tattiche dei truffatori digitali.