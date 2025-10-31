2

Turok 2: Seed of Evil ora è disponibile su PS5 e Xbox Series, assieme al Trilogy Bundle fisico per PS5 e Switch

Da oggi la remaster di Turok 2: Seed of Evil è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S. Sono uscite anche le versioni fisiche di Turok Trilogy Bundle per Switch e PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/10/2025
Un artwork di Turok, con il protagonista che affronta dei dinosauri
Turok 2: Seeds of Evil
Turok 2: Seeds of Evil

Nightdive Studios ha lanciato oggi la versione rimasterizzata di Turok 2: Seed of Evil su PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco è disponibile per l'acquisto sulle console di Sony e Microsoft al prezzo di 19,99 euro. Questa riedizione era stata pubblicata nel 2017 su PC, per poi arrivare negli anni su Xbox One, Nintendo Switch e PS4.

Non solo, da oggi è disponibile anche il Turok Trilogy Bundle in formato fisico per Nintendo Switch e PS5. Come suggerisce il nome, si tratta di una raccolta che include le remaster di Turok: Dinosaur Hunter, Turok 2: Seed of Evil e Turok 3: Shadow of Oblivion al prezzo di 44,99 euro.

Il ritorno di una grande serie sparatutto, in attesa di Origins

Per chi non la conoscesse, Turok è una serie di sparatutto in prima persona nata nel 1997 con Turok: Dinosaur Hunter, sviluppato da Iguana Entertainment per Nintendo 64 e PC. Basato sull'omonimo fumetto del 1954, il gioco segue un guerriero nativo americano che combatte dinosauri e creature aliene in una dimensione chiamata "Lost Land". Il successo del primo capitolo porta a Turok 2: Seeds of Evil (1998), che amplia la formula con livelli più vasti, grafica migliorata e armi leggendarie come il Cerebral Bore. Turok 3: Shadow of Oblivion nel 2000 ha concluso la trilogia su Nintendo 64, introducendo due protagonisti giocabili e una narrazione più cinematografica.

Turok: Origins non girerà a 60 frame al secondo su Xbox Series S Turok: Origins non girerà a 60 frame al secondo su Xbox Series S

Nightdive Studios ha rimasterizzato i primi tre capitoli a partire dal 2015, rendendoli disponibili su PC e console moderne. Nel 2024 è stato annunciato Turok: Origins, un nuovo capitolo in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S da Saber Interactive, che per il momento non ci ha colpito più di tanto.

