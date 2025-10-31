Turok 2: Seed of Evil ora è disponibile su PS5 e Xbox Series, assieme al Trilogy Bundle fisico per PS5 e Switch

Nightdive Studios ha lanciato oggi la versione rimasterizzata di Turok 2: Seed of Evil su PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco è disponibile per l'acquisto sulle console di Sony e Microsoft al prezzo di 19,99 euro. Questa riedizione era stata pubblicata nel 2017 su PC, per poi arrivare negli anni su Xbox One, Nintendo Switch e PS4.

Non solo, da oggi è disponibile anche il Turok Trilogy Bundle in formato fisico per Nintendo Switch e PS5. Come suggerisce il nome, si tratta di una raccolta che include le remaster di Turok: Dinosaur Hunter, Turok 2: Seed of Evil e Turok 3: Shadow of Oblivion al prezzo di 44,99 euro.