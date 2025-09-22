iPhone 17 Pro Max: il top di gamma Apple supera nell'autonomia il Samsung Galaxy S25 Ultra

L'iPhone 17 Pro Max si è posizionato in cima alla classifica degli smartphone per autonomia, come dimostrato da un recente test condotto dal noto tech-youtuber Mrwhosetheboss. In una prova di utilizzo simulato, il modello di punta di Apple ha registrato una sorprendente durata di 13 ore, superando nettamente il Samsung Galaxy S25 Ultra, che si è spento dopo 11 ore e 58 minuti.
È interessante notare che il test è stato eseguito sulla versione britannica del 17 Pro Max, dotata di vassoio per SIM fisica. La variante solo eSIM, venduta negli Stati Uniti, ha una batteria ancora più grande, suggerendo un'autonomia potenzialmente maggiore.
iPhone 17 Pro Max: autonomia a confronto
Sebbene il Pro Max abbia conquistato la corona, anche gli altri modelli della linea iPhone 17 e l'iPhone Air hanno mostrato ottime prestazioni. L'iPhone Air si è spento per primo, a 7 ore e 18 minuti, seguito tre ore più tardi dall'iPhone 17 base. Poco dopo, anche l'iPhone 17 Pro ha esaurito la carica, lasciando l'ultimo scontro ai due giganti del display.
Anche il modello top di gamma dell'anno precedente, l'iPhone 16 Pro Max, ha superato il Galaxy S25 Ultra, registrando un tempo di 12 ore e 15 minuti. Questo evidenzia un notevole miglioramento anno su anno, con l'iPhone 17 Pro Max che offre da una a due ore di autonomia in più rispetto al suo predecessore.
iPhone 17 Pro Max: il test sull'autonomia replica un utilizzo quotidiano intenso
Il test di Mrwhosetheboss è stato progettato per replicare un utilizzo quotidiano intenso, includendo lo scrolling su app di social media come TikTok e X, l'uso di app di produttività come Slack, la registrazione video e l'ascolto di musica su Spotify. Questo spiega la discrepanza con i dati ufficiali di Apple, che dichiarano 35 ore di riproduzione video in streaming per l'iPhone 17 Pro Max, un compito meno energivoro rispetto all'uso misto del test. Un'analisi simile, condotta dal giornalista tecnologico cinese Geekerwan, ha confermato il significativo miglioramento della serie 17 rispetto alla generazione precedente.