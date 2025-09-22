iPhone 17 Pro Max: il top di gamma Apple supera nell'autonomia il Samsung Galaxy S25 Ultra

Un nuovo test misura e mette a confronto l'autonomia di iPhone 17 Pro Max e del Samsung Galaxy S25 Ultra. Tutti i dettagli.

L'iPhone 17 Pro Max si è posizionato in cima alla classifica degli smartphone per autonomia, come dimostrato da un recente test condotto dal noto tech-youtuber Mrwhosetheboss. In una prova di utilizzo simulato, il modello di punta di Apple ha registrato una sorprendente durata di 13 ore, superando nettamente il Samsung Galaxy S25 Ultra, che si è spento dopo 11 ore e 58 minuti. È interessante notare che il test è stato eseguito sulla versione britannica del 17 Pro Max, dotata di vassoio per SIM fisica. La variante solo eSIM, venduta negli Stati Uniti, ha una batteria ancora più grande, suggerendo un'autonomia potenzialmente maggiore.

iPhone 17 Pro Max: autonomia a confronto Sebbene il Pro Max abbia conquistato la corona, anche gli altri modelli della linea iPhone 17 e l'iPhone Air hanno mostrato ottime prestazioni. L'iPhone Air si è spento per primo, a 7 ore e 18 minuti, seguito tre ore più tardi dall'iPhone 17 base. Poco dopo, anche l'iPhone 17 Pro ha esaurito la carica, lasciando l'ultimo scontro ai due giganti del display. Apple rilascia una patch last-minute di iOS 26 per iPhone 17 Pro e Pro Max Anche il modello top di gamma dell'anno precedente, l'iPhone 16 Pro Max, ha superato il Galaxy S25 Ultra, registrando un tempo di 12 ore e 15 minuti. Questo evidenzia un notevole miglioramento anno su anno, con l'iPhone 17 Pro Max che offre da una a due ore di autonomia in più rispetto al suo predecessore.