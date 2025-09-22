Con la data di uscita imminente, Silent Hill f si mostra in un inquietante trailer di lancio

Mancano ancora pochi giorni all'uscita di Silent Hill f, ma intanto Konami ha deciso di terrorizzarci in anticipo con un trailer di lancio che prepara al meglio all'arrivo del gioco in questione, come possiamo vedere qui sotto.
Intanto, il gioco si sta rivelando un notevole successo presso la critica: le recensioni internazionali di Silent Hill f parlano di un ottimo survival horror, così come anche la nostra, che potete leggere al link riportato qui sotto.
Il precaricamento di Silent Hill f è già disponibile per alcuni utenti che hanno effettuato la prenotazione, ma la data di uscita ufficiale è fissata per il 25 settembre, dunque c'è ancora da aspettare qualche giorno prima di mettere le mani sul gioco.
Un grande rilancio per la serie Konami
Silent Hill f rappresenta un notevole rilancio della serie, mettendo in scena un capitolo nuovo che presenta in effetti diversi punti di rottura con la tradizione, ma anche elementi in comune che lo rendono riconoscibile.
La storia si sposta nella cittadina rurale di Ebisugaoka, negli anni 60, in un periodo di tumulti sociali che toccano di cui arriva solo una lontana eco nella zona in questione, che si ritrova invece immersa improvvisamente in una situazione da incubo.
Protagonista di Silent Hill f è una ragazza schiva e timida di nome Hinako, che si ritrova spesso marginalizzata dai coetanei e che all'improvviso si ritrova proiettata in una situazione terrificante, dalla quale dovrà riuscire a emergere con le proprie forze.
Il trailer di lancio mostra alcune scene del gioco, facendoci calare pienamente nella strana atmosfera di questo nuovo capitolo.