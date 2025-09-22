Con la data di uscita imminente, Silent Hill f si mostra in un inquietante trailer di lancio

Mancano ancora pochi giorni all'uscita di Silent Hill f, ma intanto Konami ha deciso di terrorizzarci in anticipo con un trailer di lancio che prepara al meglio all'arrivo del gioco in questione, come possiamo vedere qui sotto.

Intanto, il gioco si sta rivelando un notevole successo presso la critica: le recensioni internazionali di Silent Hill f parlano di un ottimo survival horror, così come anche la nostra, che potete leggere al link riportato qui sotto.

Il precaricamento di Silent Hill f è già disponibile per alcuni utenti che hanno effettuato la prenotazione, ma la data di uscita ufficiale è fissata per il 25 settembre, dunque c'è ancora da aspettare qualche giorno prima di mettere le mani sul gioco.