Il GDR musicale People of Note arriverà anche su Nintendo Switch 2, svelato il cast di doppiatori e cantanti

Annapurna Interactive e il team di Iridium Studios hanno annunciato che People of Note arriverà anche su Nintendo Switch 2 . In precedenza erano già state confermate le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), quindi mancava all'appello solo una console Nintendo. Il lancio su tutte le piattaforme è previsto nel corso del 2026 .

Una panoramica dei personaggi di People of Note

Le novità non finiscono qui: sono stati infatti svelati anche i doppiatori e i cantanti che daranno voce al cast di People of Note, accompagnati da una breve descrizione di ogni personaggio.

Ecco l'elenco completo:

Cadence (doppiata da Heather Gonzalez / parti cantate di LEXXE) - Cadence è la nostra protagonista pop star. Dopo essere stata esclusa dal Noteworthy Song Contest, capisce che il suo numero da solista potrebbe non bastare per convincere i giudici. Mentre parte per formare la sua band, finisce rapidamente coinvolta in eventi molto più grandi - e più pericolosi - di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

(doppiata da Heather Gonzalez / parti cantate di LEXXE) - Cadence è la nostra protagonista pop star. Dopo essere stata esclusa dal Noteworthy Song Contest, capisce che il suo numero da solista potrebbe non bastare per convincere i giudici. Mentre parte per formare la sua band, finisce rapidamente coinvolta in eventi molto più grandi - e più pericolosi - di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Fret (doppiato da Jason Charles Miller) - Fret è il vecchio rocker che ne ha viste di tutti i colori, il classico musicista "old school". Gli manca la sua vecchia band e vive una vita da solista a Durandis, il Regno del Rock and Roll.

(doppiato da Jason Charles Miller) - Fret è il vecchio rocker che ne ha viste di tutti i colori, il classico musicista "old school". Gli manca la sua vecchia band e vive una vita da solista a Durandis, il Regno del Rock and Roll. Synthia (doppiata da Erika Ishii / parti cantate di Amanda Angeles) - Synthia è un'estroversa introversa. Di solito silenziosa e schiva persino con gli amici più stretti, questa DJ abbandona quella maschera quando si mette dietro ai piatti; anche se dentro di sé nutre dubbi sul fatto di meritare davvero tutta la sua fama.

(doppiata da Erika Ishii / parti cantate di Amanda Angeles) - Synthia è un'estroversa introversa. Di solito silenziosa e schiva persino con gli amici più stretti, questa DJ abbandona quella maschera quando si mette dietro ai piatti; anche se dentro di sé nutre dubbi sul fatto di meritare davvero tutta la sua fama. Vox (doppiato da Mansa "Wakil" Wakili) - Vox vive all'ombra di sua madre. Figlio di Caliq, la reggente di Pyre, è calmo, logico e convinto che il rap dovrebbe parlare di più della vita che delle battaglie... ma scoprirà che a volte bisogna combattere per proteggere ciò che si ama.

(doppiato da Mansa "Wakil" Wakili) - Vox vive all'ombra di sua madre. Figlio di Caliq, la reggente di Pyre, è calmo, logico e convinto che il rap dovrebbe parlare di più della vita che delle battaglie... ma scoprirà che a volte bisogna combattere per proteggere ciò che si ama. Cerrin (doppiato da Marwan Salama) - Cerrin è un po' un nerd: educato, rispettoso, ma con una parte nascosta che non ha problemi a infrangere qualche regola, se è per una buona causa.

(doppiato da Marwan Salama) - Cerrin è un po' un nerd: educato, rispettoso, ma con una parte nascosta che non ha problemi a infrangere qualche regola, se è per una buona causa. Arc (doppiato da Alex Boniello) - All'esterno, Arc è brillante, a tratti civettuolo e insofferente verso qualsiasi ingiustizia. Dentro, però, porta le cicatrici emotive della sua crescita come prodigio "fuori dagli schemi" in un ambiente oppressivo. Con un accenno costante di sorriso sornione, Arc sa sempre un po' più di quanto lasci intendere.

(doppiato da Alex Boniello) - All'esterno, Arc è brillante, a tratti civettuolo e insofferente verso qualsiasi ingiustizia. Dentro, però, porta le cicatrici emotive della sua crescita come prodigio "fuori dagli schemi" in un ambiente oppressivo. Con un accenno costante di sorriso sornione, Arc sa sempre un po' più di quanto lasci intendere. Sharp ♯ (doppiato da Joe Zieja) - Straordinariamente egocentrico e snob, Sharp è convinto che la musica degli anni '80 - e soprattutto la sua - rappresenti ciò che tutta la musica dovrebbe essere. È palesemente falso, un "uomo del popolo" che in realtà non sopporta il popolo. E come manager degli Smolder, la boy band più in voga di Chordia, sembra avere qualche secondo fine...

(doppiato da Joe Zieja) - Straordinariamente egocentrico e snob, Sharp è convinto che la musica degli anni '80 - e soprattutto la sua - rappresenti ciò che tutta la musica dovrebbe essere. È palesemente falso, un "uomo del popolo" che in realtà non sopporta il popolo. E come manager degli Smolder, la boy band più in voga di Chordia, sembra avere qualche secondo fine... Anthony (doppiato da Griffin Burns) - Il frontman degli Smolder, la boy band più alta in classifica di Chordia. È una delle figure più riconoscibili del pop: bello, sicuro di sé e stranamente inconsapevole di ciò che gli accade intorno. È anche il portatore della Chordian Key of Note, un artefatto molto interessante... anche se per lui è poco più che un accessorio da abbinare al look.

(doppiato da Griffin Burns) - Il frontman degli Smolder, la boy band più alta in classifica di Chordia. È una delle figure più riconoscibili del pop: bello, sicuro di sé e stranamente inconsapevole di ciò che gli accade intorno. È anche il portatore della Chordian Key of Note, un artefatto molto interessante... anche se per lui è poco più che un accessorio da abbinare al look. Lasso (doppiato da Sean Kenin Elias-Reyes / parti cantate di Drew Rider Smith) - Lasso è il leader duro e puro dell'Homestead, la nazione della musica country. Un capo convincente, con una presenza imponente: non ama la violenza, ma sa bene che a volte non hai davvero scelta.

(doppiato da Sean Kenin Elias-Reyes / parti cantate di Drew Rider Smith) - Lasso è il leader duro e puro dell'Homestead, la nazione della musica country. Un capo convincente, con una presenza imponente: non ama la violenza, ma sa bene che a volte non hai davvero scelta. Martell (doppiata da Debra Wilson) - Martell è la seconda in comando dell'Homestead e una nemica temibile a pieno titolo. Donna matura, prende molto sul serio le sue radici country. Bella e pericolosa, brandisce la cortesia dell'Homestead come un bisturi affilato - il motto della sua famiglia è "Bless Your Heart".

(doppiata da Debra Wilson) - Martell è la seconda in comando dell'Homestead e una nemica temibile a pieno titolo. Donna matura, prende molto sul serio le sue radici country. Bella e pericolosa, brandisce la cortesia dell'Homestead come un bisturi affilato - il motto della sua famiglia è "Bless Your Heart". Annette (doppiata da Erica Lindbeck / parti cantate di Elizabeth Zharoff) - La diva delle dive, Annette è la star dell'Archaia Grand Opera, un'istituzione più antica della storia completa di molte nazioni. Pur essendo una delle cantanti più talentuose di tutta Note, non salirebbe mai sul palco senza le sue perle portafortuna.

People of Note è un "musical condensato in un videogioco", dove la narrazione si intreccia con canzoni e testi, dando voce ai pensieri e alle emozioni dei protagonisti. La storia ruota attorno a una giovane cantante dal look pop e dalla voce potente, che partecipa a un talent show e finisce per formare una band. Ogni membro del gruppo rappresenta un genere musicale distinto, dal metal all'elettronica, e le loro abilità si combinano in combattimenti a turni ritmati, dove tempismo e sinergia sono fondamentali per ottenere bonus e creare mix sonori sempre più potenti.