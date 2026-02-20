L'ultimo messaggio di Phil Spencer ai dipendenti Xbox dopo l'addio

Phil Spencer ha mandato ai dipendenti Xbox un ultimo messaggio dopo l'addio, che come riportato da IGN sarà effettivo a già a partire da questo lunedì. Si tratta di una e-mail interna che l'ormai ex CEO di Microsoft Gaming ha scritto per salutare e ringraziare i propri collaboratori.

"Quando ho varcato le porte di Microsoft come stagista, nel giugno del 1988, non avrei mai potuto immaginare i prodotti che avrei contribuito a creare, i giocatori e i clienti che avremmo servito, o gli straordinari team ai quali avrei avuto la fortuna di unirmi. È stato un viaggio epico e il privilegio di una vita, davvero", si legge nel messaggio di Spencer.

"Lo scorso autunno ho confessato a Satya che stavo pensando di fare un passo indietro e cominciare il prossimo capitolo della mia vita. Da quel momento ci siamo messi d'accordo sull'affrontare questa transizione garantendo stabilità e rafforzando le fondamenta che abbiamo costruito."

"Xbox è sempre stata più di un'azienda: è una comunità vivace di giocatori, creatori e team che hanno profondamente a cuore ciò che costruiamo e il modo in cui lo costruiamo. E merita un piano ponderato e consapevole per il percorso che l'attende."