L'ultimo messaggio di Phil Spencer ai dipendenti Xbox dopo l'addio

Phil Spencer ha mandato ai dipendenti Xbox un ultimo messaggio dopo l'addio, che come riportato da IGN sarà effettivo a già a partire da questo lunedì. Si tratta di una e-mail interna che l'ormai ex CEO di Microsoft Gaming ha scritto per salutare e ringraziare i propri collaboratori.
"Quando ho varcato le porte di Microsoft come stagista, nel giugno del 1988, non avrei mai potuto immaginare i prodotti che avrei contribuito a creare, i giocatori e i clienti che avremmo servito, o gli straordinari team ai quali avrei avuto la fortuna di unirmi. È stato un viaggio epico e il privilegio di una vita, davvero", si legge nel messaggio di Spencer.
"Lo scorso autunno ho confessato a Satya che stavo pensando di fare un passo indietro e cominciare il prossimo capitolo della mia vita. Da quel momento ci siamo messi d'accordo sull'affrontare questa transizione garantendo stabilità e rafforzando le fondamenta che abbiamo costruito."
"Xbox è sempre stata più di un'azienda: è una comunità vivace di giocatori, creatori e team che hanno profondamente a cuore ciò che costruiamo e il modo in cui lo costruiamo. E merita un piano ponderato e consapevole per il percorso che l'attende."
Un nuovo capitolo
Lo scorso luglio Microsoft ha smentito le voci sulle dimissioni di Phil Spencer, ma alla fine i rumor si sono rivelati fondati. "Oggi segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per Microsoft Gaming, con Asha Sharma che assume il ruolo di CEO, e voglio essere il primo a darle il benvenuto in questo incredibile team", ha scritto Spencer.
"Lavorare con lei negli ultimi mesi mi ha dato enorme fiducia. Porta con sé una curiosità autentica, chiarezza e un profondo impegno nel comprendere i giocatori, i creatori e le decisioni che plasmano il nostro futuro."
"Sappiamo che questo è un momento importante per i nostri fan, partner e team, e siamo determinati a fare le cose nel modo giusto. Ricoprirò un ruolo di consulenza per tutta l'estate al fine di garantire un passaggio di consegne fluido."
"Sono inoltre grato per la solidità della nostra organizzazione degli studi. Matt Booty e i team continuano a costruire un portfolio straordinario, e ho piena fiducia nella leadership e nello slancio creativo dei nostri studi globali. Voglio congratularmi con Matt per la sua promozione a EVP e Chief Content Officer."
"Come parte di questa transizione, Sarah Bond ha deciso di lasciare Microsoft per iniziare un nuovo capitolo. Sarah è stata fondamentale in un periodo decisivo per Xbox, definendo la nostra strategia di piattaforma, ampliando Game Pass e il cloud gaming, supportando il lancio di nuovo hardware e guidando alcuni dei momenti più significativi della nostra storia. Le sono grato per la collaborazione e per l'impatto che ha avuto, e le auguro il meglio per ciò che verrà."
"Soprattutto, voglio dire grazie a tutti in Microsoft Gaming: ho imparato tantissimo da questo team e da questa comunità, sono cresciuto insieme a voi e sono stato continuamente ispirato dalla creatività, dal coraggio e dall'attenzione che dedicate ogni giorno ai giocatori, ai creatori e gli uni agli altri."
"Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme negli ultimi venticinque anni, e ho piena fiducia in tutti voi e nelle opportunità che ci attendono. Farò il tifo per voi in questo nuovo capitolo come il più grande fan e giocatore di Xbox."