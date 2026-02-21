Se ti piacciono gli action RPG, Persona 5 Strikers per PC è in sconto al 92% su Instant Gaming

Un'avventura spassosa dal combattimento ricchissimo

Come anticipato, si tratta di un action RPG sviluppato da ATLUS e pubblicato da SEGA nel 2021 e si basa sul mondo di Persona. In questa storia inedita dovrai lottare contro la corruzione che invade le città del Giappone e dovrai unirti ai Ladri Fantasma. Il combattimento è davvero ricco e dinamico e ti permetterà di vivere scontri adrenalinici e coinvolgenti. Si tratta di un gioco che consigliamo assolutamente ai fan di Persona 5. Musiche accattivanti, una storia avvincente e un Giappone più colorato che mai sapranno intrattenerti senza troppe difficoltà.

Tuttavia, non andrebbe considerato se non hai giocato Persona 5, mentre il bilanciamento degli scontri poteva essere gestito meglio. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.