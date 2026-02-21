0

Se ti piacciono gli action RPG, Persona 5 Strikers per PC è in sconto al 92% su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di un gioco dalla storia avvincente, con musiche accattivanti e un Giappone più colorato che mai, dovresti assolutamente recuperare questo titolo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/02/2026
Vorresti provare un nuovo action RPG o ami Persona 5? Sappi che Persona 5 Strikers per PC costa 4,42 € invece di 60 €, permettendoti di risparmiare fino al 92%. Si tratta quindi di un prezzo molto interessante; puoi acquistare il gioco tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura spassosa dal combattimento ricchissimo

Come anticipato, si tratta di un action RPG sviluppato da ATLUS e pubblicato da SEGA nel 2021 e si basa sul mondo di Persona. In questa storia inedita dovrai lottare contro la corruzione che invade le città del Giappone e dovrai unirti ai Ladri Fantasma. Il combattimento è davvero ricco e dinamico e ti permetterà di vivere scontri adrenalinici e coinvolgenti. Si tratta di un gioco che consigliamo assolutamente ai fan di Persona 5. Musiche accattivanti, una storia avvincente e un Giappone più colorato che mai sapranno intrattenerti senza troppe difficoltà.

Tuttavia, non andrebbe considerato se non hai giocato Persona 5, mentre il bilanciamento degli scontri poteva essere gestito meglio. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

