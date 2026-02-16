Abbonati a Nintendo Switch Online: 12 mesi, 3 mesi ed Expansion Pack, sono tutti in offerta su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare
sull'abbonamento a Nintendo Switch Online. Diverse opzioni sono attualmente scontate:
- 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 18,29€ (IVA inclusa) - Individuale
- 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack a 38,95€ (IVA inclusa) - Individuale
- 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 31,71€ (IVA inclusa) - Family
- 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack a 65,95€ - Family.
Non si tratta, in ogni caso e in ogni opzione disponibile, di un risparmio cospicuo ma comunque di piccole cifre che nel contesto della spesa di un abbonamento simile possono fare la differenza tra l'effettuare l'abbonamento stesso e il non effettuarlo.
Cosa comprende l'abbonamento a Nintendo Switch Online e quali sono le varie differenze?
Gli abbonamenti di Nintendo Switch Online si articolano in due livelli principali: Standard e Pacchetto Aggiuntivo, entrambi disponibili in versione Individuale o Familiare. La differenza più importante tra i due piani riguarda l'accesso ai cataloghi di giochi retrò e ai contenuti scaricabili (DLC) selezionati.
Il piano base Nintendo Switch Online include il multiplayer online, il salvataggio dei dati nel cloud e l'accesso a un catalogo di classici per Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System e Game Boy. È inoltre disponibile l'app per smartphone, utile per funzionalità aggiuntive in alcuni giochi.
Il piano Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo comprende tutti i vantaggi dell'abbonamento base, ma amplia l'offerta con l'accesso ai cataloghi di Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive. Inoltre, include DLC selezionati per titoli di grande successo.