2

Abbonati a Nintendo Switch Online: 12 mesi, 3 mesi ed Expansion Pack, sono tutti in offerta su Instant Gaming

Su Instant Gaming è presente e disponibile la possibilità di abbonarsi a Nintendo Switch Online. Diverse opzioni d'abbonamento sono attualmente in promozione.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/02/2026
Nintendo Switch 2

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'abbonamento a Nintendo Switch Online. Diverse opzioni sono attualmente scontate:

  • 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 18,29€ (IVA inclusa) - Individuale
  • 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack a 38,95€ (IVA inclusa) - Individuale
  • 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 31,71€ (IVA inclusa) - Family
  • 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack a 65,95€ - Family.

Non si tratta, in ogni caso e in ogni opzione disponibile, di un risparmio cospicuo ma comunque di piccole cifre che nel contesto della spesa di un abbonamento simile possono fare la differenza tra l'effettuare l'abbonamento stesso e il non effettuarlo.

Cosa comprende l'abbonamento a Nintendo Switch Online e quali sono le varie differenze?

Gli abbonamenti di Nintendo Switch Online si articolano in due livelli principali: Standard e Pacchetto Aggiuntivo, entrambi disponibili in versione Individuale o Familiare. La differenza più importante tra i due piani riguarda l'accesso ai cataloghi di giochi retrò e ai contenuti scaricabili (DLC) selezionati.

169 Productoverview Switch Nintendoswitchonlineexpansionpack N64Games Ennoe

Il piano base Nintendo Switch Online include il multiplayer online, il salvataggio dei dati nel cloud e l'accesso a un catalogo di classici per Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System e Game Boy. È inoltre disponibile l'app per smartphone, utile per funzionalità aggiuntive in alcuni giochi.

Il piano Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo comprende tutti i vantaggi dell'abbonamento base, ma amplia l'offerta con l'accesso ai cataloghi di Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive. Inoltre, include DLC selezionati per titoli di grande successo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Abbonati a Nintendo Switch Online: 12 mesi, 3 mesi ed Expansion Pack, sono tutti in offerta su Instant Gaming