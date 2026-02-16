1

Il secondo trailer di The Mandalorian and Grogu è davvero imminente

A quanto pare il secondo trailer del film The Mandalorian and Grogu verrà pubblicato a brevissimo da Lucasfilm: ecco quando potremo vederlo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/02/2026
I protagonisti di The Mandalorian and Grogu

Lucasfilm ha annunciato che il secondo trailer di The Mandalorian and Grogu verrà pubblicato domani, 17 febbraio, a conferma delle indiscrezioni che giravano ormai da alcuni giorni in merito al film.

In arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 20 maggio, The Mandalorian and Grogu porterà avanti la trama che abbiamo apprezzato nelle tre stagioni della serie televisiva, e il trailer fornirà finalmente i primi dettagli su ciò che vedremo in questo lungometraggio.

Per il momento dobbiamo accontentarci di un breve teaser in cui è possibile vedere il Mandaloriano intento a mettere in sicurezza Grogu prima di partire con la sua nave... ma per andare dove? Magari lo scopriremo appunto domani.

A solo pochi giorni dallo spettacolare trailer del Super Bowl, dunque, The Mandalorian and Grogu si prepara a una nuova, emozionante presentazione che rilancerà gli affascinanti personaggi e gli intrecci creati da Jon Favreau.

Uno show sorprendente

Non c'è dubbio che la serie televisiva di The Mandalorian, che sarebbe potuta diventare un gioco sviluppato da Respawn Entertainment, si sia distinta nel panorama delle produzioni dedicate all'universo di Star Wars, imponendosi come uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni.

Chiaramente è stata proprio la grande popolarità dello show con Pedro Pascal a spingere Disney a optare per la realizzazione di un film che possa donare alla storia una conclusione all'altezza delle aspettative dei tantissimi fan di questi personaggi.

#Cinema
