Risparmia sulle gift card per Nintendo Switch e Switch 2 per l'eShop: su Instant Gaming sono in offerta

Si tratta di promozioni interessanti, soprattutto sui tagli un po' più costosi e dispendiosi. Particolarmente convenienti risultano essere quelli da 100€ e da 75€ , così come anche il risparmio sui 50€ è allettante . Meno competitivi risultano essere gli sconti sui tagli da 15€ e da 25€ ma, seppur minimo, si tratta comunque di un risparmio che può far sempre comodo.

Ulteriori dettagli sulle Gift Card e su Nintendo eShop

Nintendo eShop è il negozio digitale ufficiale di Nintendo Switch e Switch 2 e consente di acquistare e scaricare immediatamente i tuoi giochi preferiti, in qualsiasi momento e comodamente da casa. Offre un ampio catalogo di titoli, demo e giochi gratuiti, oltre a promozioni e offerte periodiche.

Tra quelle attualmente in evidenza, segnaliamo, ad esempio un interessante Hogwarts Legacy per Switch 2 è proposto a 29,99€, così come Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 proposto a 41,99€. O ancora, segnaliamo anche la presenza di Assassin's Creed Shadows venduto a 44,99€ e Tony Hawk's Pro Skater 1 - 4 a 44,99€. Ce n'è davvero per tutti i gusti.