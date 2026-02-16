0

Risparmia sulle gift card per Nintendo Switch e Switch 2 per l'eShop: su Instant Gaming sono in offerta

Su Instant Gaming, oggi, vengono messe in promozione le gift card, da diversi tagli, per Nintendo eShop, valide sia per Switch 2 che per Switch.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/02/2026
Nintendo Switch 2

Vuoi risparmiare su dei giochi già scontati sul Nintendo eShop? Una soluzione può essere rappresentata dall'acquisto di gift card dal valore del gioco che ti interessa (o superiore) a prezzo, però, scontato. Instant Gaming, infatti, mette a disposizione diverse offerte e promo attive sulle gift card per Nintendo eShop. Eccole tutte:

  • Gift Card dal valore di 15€ a 13,89€ tramite questo link
  • Gift Card dal valore di 25€ a 23,29€ tramite questo link
  • Gift Card dal valore di 50€ a 45,89€ tramite questo link
  • Gift Card dal valore di 75€ a 68,89€ tramite questo link
  • Gift Card dal valore di 100€ a 91,89€ tramite questo link

Si tratta di promozioni interessanti, soprattutto sui tagli un po' più costosi e dispendiosi. Particolarmente convenienti risultano essere quelli da 100€ e da 75€, così come anche il risparmio sui 50€ è allettante. Meno competitivi risultano essere gli sconti sui tagli da 15€ e da 25€ ma, seppur minimo, si tratta comunque di un risparmio che può far sempre comodo.

Ulteriori dettagli sulle Gift Card e su Nintendo eShop

Nintendo eShop è il negozio digitale ufficiale di Nintendo Switch e Switch 2 e consente di acquistare e scaricare immediatamente i tuoi giochi preferiti, in qualsiasi momento e comodamente da casa. Offre un ampio catalogo di titoli, demo e giochi gratuiti, oltre a promozioni e offerte periodiche.

Assassins Creed Shadows Naoe

Tra quelle attualmente in evidenza, segnaliamo, ad esempio un interessante Hogwarts Legacy per Switch 2 è proposto a 29,99€, così come Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 proposto a 41,99€. O ancora, segnaliamo anche la presenza di Assassin's Creed Shadows venduto a 44,99€ e Tony Hawk's Pro Skater 1 - 4 a 44,99€. Ce n'è davvero per tutti i gusti.

#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Risparmia sulle gift card per Nintendo Switch e Switch 2 per l'eShop: su Instant Gaming sono in offerta