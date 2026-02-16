Il team indipendente Space Goblin Studio ha annunciato che Astrobotanica è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato, al prezzo di lancio di 16,99€ e accompagnato dal trailer che trovate qui sotto.

L'atteso debutto del gioco, con un impianto ovviamente incompleto ma già munito di meccaniche fondamentali come botanica, crafting, costruzione della base, esplorazione e puzzle ambientali, arriva dopo il successo della campagna Kickstarter e l'inserimento in oltre 100.000 liste dei desideri.

Al comando di Xel, un botanico alieno precipitato sulla Terra durante il Pleistocene, circa 300.000 anni fa, dovremo guardarci dalle insidie di un mondo ancora selvaggio senza però ricorrere alla violenza, bensì studiando appunto le piante e accumulando nuove scoperte.

Rientra in questa formula anche la possibilità di interagire con esseri umani primitivi e guadagnare la loro fiducia dopo averli aiutati, magari curando le loro malattie con dei tonici personalizzati per sbloccare nuovi strumenti e risorse edilizie.