Nier: Automata, il cosplay di A2 di Shirogane-sama è splendido e glaciale

Nier: Automata rappresenta ancora una grande fonte di ispirazione per reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, oltre ad essere diventato un grande successo videoludico, e questo è dimostrato ancora una vota da questo cosplay di A2 da parte di Shirogane-sama, davvero splendido.

Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è facilmente intuibile, basta vedere i numerosi esempi usciti finora: basandosi su un cast di personaggi carismatici e affascinanti, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste figure rimangono facilmente impresse nell'immaginario comune e forniscono molte fonti d'ispirazione.

Oltre alla protagonista B2, tra i soggetti preferiti c'è indubbiamente anche la qui presente A2: d'altra parte, entrambe sono caratterizzate da un design molto accattivante, per così dire. In questo caso, l'esperta Shirogane-sama ha effettuato davvero una fantastica ricostruzione del costume.

La bella modella è calata perfettamente nel personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea. Il tutto rende notevole la somiglianza con l'originale, replicando la tipica bellezza glaciale di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.

