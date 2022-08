Amazon Audible gratis per tre mesi: il link all'offerta e tutti i dettagli

Amazon ha reso disponibile una nuova offerta promozionale: l'abbonamento da 90 giorni di Amazon Audible è ora gratis. Potete reclamare l'offerta a costo zero con il vostro account a questo indirizzo.

Iscrivendovi potrete usare Amazon Audible per 90 giorni senza alcun costo. Di norma il servizio costa 9.99€ al mese. Con Amazon Audible potete ascoltare contenuti esclusivi tra audiolibri e podcast senza limiti. È anche possibile scaricare il contenuto ascoltarlo offline. È possibile cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento, così da usare i 90 giorni gratuiti e interromperli prima del rinnovo.

L'offerta può essere attivata fino alle 23:59 del 4 settembre 2022. È possibile sfruttarla solo se non si è mai stati iscritti ad Audible.it e se non si ha attivato il periodo d'uso gratuito di 30 giorni. Questa offerta non può essere usata in combinazione con altre promozioni.

Amazon Audible include moltissimi contenuti, come l'Audible Originale The Sandman, tutti i libri di Harry Potter e tanti altri audio libri di vario genere, dal giallo alla letteratura contemporanea passando per l'horror, i romanzi d'amore e i libri di salute e Self-Help.

