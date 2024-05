PlayStation 6 e la prossima Xbox non avranno bisogno di avere più RAM, per Digital Foundry

Secondo Richard Leadbetter di Digital Foundry, PlayStation 6 e la prossima Xbox potrebbero non avere il doppio della RAM rispetto ai sistemi di attuale generazione (attualmente sono 16 GB), perché potrebbe essere sostanzialmente inutile.

Leadbetter ha recentemente detto la propria sulla quantità di RAM prevista per le console di prossima generazione. Non pensa che sarà raddoppiata rispetto ai 16 GB di PlayStation 5 e di Xbox Series X poiché i costi di queste componenti non stanno diminuendo in modo significativo e l'aggiunta di una quantità eccessiva di memoria non sarebbe economicamente conveniente.

Le soluzioni tecniche basate su archiviazione e uso di software hanno già visto un salto generazionale nell'attuale generazione di console e probabilmente continueranno a sostenere il peso anche nella prossima generazione, rendendo meno necessarie RAM di grandi dimensioni.