Honor of Kings arriva in Italia: aperte le pre-registrazioni, ecco i regali per tutti i giocatori

Honor of Kings è in dirittura d'arrivo in Italia, Europa, Giappone e Nord America, con la pubblicazione fissata per il 20 giugno su dispositivi iOS e Android. Per preparare i giocatori al lancio sono state aperte le pre-registrazioni, con vari premi in programma in base al numero di giocatori che si iscriveranno.

Per prima cosa, se siete interessati a pre-registrarvi, vi rimandiamo alla pagina dedicata di Honor of Kings su Google Play per i dispositivi Android e a quella dell'App Store per quelli iOS. Volendo è anche possibile iscriversi al sito ufficiale e ricevere novità sul gioco tramite email.

Come accennato in apertura in base al numero di giocatori pre-registrati al lancio verranno distribuiti a tutti gli utenti una serie di regali, che includono un eroe gratuito, valute di gioco e molto altro ancora. Per ottenere la ricompensa di Livello 4 è necessario che il contatore arrivi a 5 milioni di giocatori. Per il momento è stato raggiunto il Livello 1, da un milione di giocatori. Ecco tutte le ricompense in programma:

Eroe gratuito - Ying & sua Skin: disponibile per tutti gli utenti pre-registrati

Milestone di Livello 1: 500 Diamond

Milestone di Livello 2: 2000 frammenti Arcana

Milestone di Livello 3: 5000 Starstone

Milestone di Livello 4: Pass di prova gratuito per tutti gli eroi X 20

Inoltre, dal 31 maggio sarà possibile partecipare a un evento di estrazione tramite il sito ufficiale, che offre una possibilità di vincere i seguenti premi: