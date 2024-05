Bandai Namco, vendite record nel 2023 nonostante il calo dei videogiochi

Risultati che l'azienda è riuscita a ottenere per la maggior parte grazie al segmento Toys & Hobby , che include i prodotti relativi al brand di Gundam e i nuovi giochi di carte collezionabili dedicati a One Piece e Dragon Ball, che a quanto pare hanno riscosso un grande successo.

In attesa dell' uscita di Shadow of the Erdtree , che si prevede riscuoterà un enorme successo e spingerà i numeri del 2024 , il publisher giapponese ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a 6,74 miliardi di dollari (+6%) e un utile pari a 651,4 milioni di dollari (+12,3%).

Videogiochi in calo ma c'è ottimismo

Bandai Namco ha parlato di "vendite positive" per Tekken 8 e Armored Core 6: Fires of Rubicon, così come sono stati registrati ottimi numeri per i mobile game, mentre i giochi in digitale su PC non hanno raggiunto gli obiettivi.

C'è tuttavia ottimismo in merito a ciò che accadrà nel corso dell'attuale anno fiscale, grazie appunto al già citato Shadow of the Erdtree e ai titoli in arrivo nel secondo semestre, che dovrebbero migliorare le prestazioni generali.

Si prevede dunque una crescita nel 2024: sebbene Bandai Namco abbia stimato un calo dei profitti del 20%, quelli relativi al settore digitale dovrebbero aumentare del 384% su base annua.