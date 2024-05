Il lettore eBook Kindle (modello 2022) è al minimo storico su Amazon con anche un'offerta per Unlimited

Se siete assidui lettori e i libri cartacei stanno diventando troppo scomodi per voi, Amazon ha la soluzione: un lettore eBook Kindle (modello 2022) a un prezzo molto interessante con anche una promozione utilissima. Con il 23% di sconto, potete acquistare il lettore eBook e, in caso di acquisto del servizio in abbonamento di Kindle Unlimited, potete ottenere altri tre mesi gratuiti. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 99.99€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Kindle e Kindle Unlimited: un'accoppiata notevole

Come detto, in questo momento è possibile acquistare il lettore eBook in sconto, ma anche ottenere tre mesi gratuiti aggiuntivi di Kindle Unlimited abbonandosi al servizio, come spiegato qui.

Kindle Unlimited dà accesso a un catalogo di libri, riviste e non solo, sempre disponibili dopo un semplice download. Il prezzo regolare del servizio sarebbe 9.99€, quindi si risparmiano 29.97€ con la promozione.

Leggere Kindle all'aperto sotto un albero è facile grazie a

Kindle (modello 2022) esiste in due modelli: con e senza pubblicità. La pubblicità appare solo quando il dispositivo è in stand-by: non vi sono interruzioni durante la lettura. Il modello senza pubblicità costa di più.

Questo lettore eBook propone uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi con tecnologia a inchiostro, così che sia simile alla carta stampata e gli occhi non si affatichino troppo. Lo schermo è antiriflesso così da poter leggere in qualsiasi condizione di luce. La ricarica avviene con caricabatterie USB-C e la batteria promette un uso per 6 settimane con una sola carica. Lo spazio di archiviazione è di 16 GB, ovvero vi è spazio per migliaia di libri digitali.