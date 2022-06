Goldeneye 007: Obiettivi apparsi sul sito Xbox, remake sempre più probabile

L'elenco degli Obiettivi di Goldeneye 007 è apparso sul sito ufficiale di Xbox, tanto da far ritenere sempre più probabile l'annuncio del remake del gioco durante l'Xbox & Bethesda Showcase della prossima settimana.

Naturalmente non prendetela come una conferma, ma si tratta comunque di un segno inequivocabile che qualcosa dietro le quinte si stia muovendo. Trattandosi di uno dei giochi più amati e apprezzati tra quelli di Rare pubblicati su Nintendo 64 (viene considerato uno dei capolavori di quella generazione), si tratta sicuramente di un'ottima notizia. Meglio ancora sarebbe se l'uscita venisse annunciata per il 2022, ma per questo staremo a vedere.

Da notare che gli obiettivi riportano molte anticipazioni sul gioco, quindi è meglio evitare di leggerli nel caso non si voglia sapere niente prima di giocarci.

Recentemente i rumor su di un possibile remake di Goldeneye 007 sono andati moltiplicandosi. Già in passato Microsoft aveva provato a realizzarlo, ottenendo un diniego sui diritti dell'ultimo momento che bloccò il progetto. Che sia la volta buona?