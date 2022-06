PouchStation è l'accessorio che tutti i fan di PlayStation dovrebbero avere

Arriva dal Giappone PouchStation, un accessorio così bello che tutti i fan di PlayStation dovrebbero avere, soprattutto quelli in età scolastica. Di cosa si tratta? No, non è una console di ultima generazione con le chiusure lampo, ma un astuccio ricalcato sulla prima console di Sony.

PouchStation e PlayStation a confronto

Come potete vedere, i colori e il design di PouchStation sono quelli della PSX. L'attenzione per i dettagli è davvero impressionante, considerando ad esempio che l'astuccio misura 26,5cm in lunghezza per 18,5cm in larghezza per 5 cm in altezza, ossia le dimensioni esatte della console.

Belli anche alcuni particolari, giustamente sottolineati nelle foto ufficiali, come i disegni degli slot delle memory card, o le zip con i loghi dei pulsanti di PlayStation.

La cura per i dettagli è incredibile

L'interno naturalmente è molto spazioso. Aprendo la PouchStation si trova una tasca retata e una fodera decorata con il logo originale di PSX. Vediamo altre immagini:

A realizzare tanta meraviglia è stato il produttore Takarajimasha con licenza ufficiale Sony. Il prezzo della PouchStation è di soli 2.068 yen, ossia circa 14€. Sarà disponibile a partire dal 13 giugno 2022, quindi sarà possibile sfoggiarla già dal prossimo anno scolastico.

Potete prenotarla in edizione blu o nera.