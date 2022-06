State of Play a giugno su God of War: Ragnarok e "novità hardware"? L'ipotesi di Tom Henderson

Il noto giornalista/insider Tom Henderson ha ripreso l'indiscrezione di Jason Schreier sul possibile annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok e l'ha unica ad alcune voci che ha sentito in prima persona riguardanti anche alcuni "annunci sull'hardware" da parte di Sony, ipotizzando uno State of Play per il mese di giugno.

Come abbiamo visto, Bloomberg ha riferito che la data di uscita di God of War: Ragnarok dovrebbe essere prevista per novembre 2022, in base ad alcune fonti contattate da Jason Schreier, anche se la questione non è ancora definita in maniera ufficiale. Nella notizia, si parla anche della volontà, da parte di Sony, di annunciare la data del gioco Santa Monica in questo mese, ovvero giugno 2022.

In base a quanto riferito da Tom Henderson, questo coinciderebbe con altre informazioni che ha ricevuto in prima persona: "L'idea di un annuncio su God of War in arrivo questo mese coincide con alcuni annunci importanti sull'hardware che Sony vuole fare nell'ultima settimana di questo mese. C'è un possibile State of Play in arrivo?" Questo è quanto ha scritto Henderson in un tweet che sembra essere stato poi cancellato.

Il tweet di Tom Henderson sul possibile State of Play

Sebbene sia probabile che l'annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok possa avvenire all'interno di uno State of Play dedicato, sarebbe un po' strano ritrovarsi con due eventi del genere in un solo mese, considerando che all'inizio di giugno c'è stato un altro State of Play, dedicato ai giochi third party.

Tuttavia, anche i misteriosi "annunci importanti sull'hardware" risultano particolarmente interessanti, in attesa di capire di cosa si tratti. È probabile che abbia a che fare con PlayStation VR 2, se può essere considerato "hardware" in questo senso.