Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sarà su Xbox Game Pass al lancio

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ha finalmente una data d'uscita fissata per il 16 giugno 2022, come abbiamo visto in questi giorni, ma c'è da segnalare anche il fatto che il gioco sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio.

L'informazione era in effetti un po' nascosta alla fine del trailer di presentazione pubblicato in occasione della Summer Game Fest di ieri, dove il logo di Game Pass compare proprio alla fine. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sarà dunque disponibile al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass, in base a quanto riferito.



Erede della tradizione classica, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge riprende l'impostazione action picchiaduro a scorrimento con i personaggio della serie, come abbiamo visto di recente nel video di gameplay da 11 minuti e nel dietro le quinte del gioco con Fred Gémus.

"Fatti strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annienta schiere di nemici infernali con la tua Tartaruga preferita e le sue abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica!", si legge nella sinossi del gioco.

"Scegli un guerriero, usa combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffati in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja."