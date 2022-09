New Tales From the Borderlands, un video di gameplay da 18 minuti

New Tales From the Borderlands è stato mostrato da Gearbox Software e Telltale Games con un primo video di gameplay della durata di ben diciotto minuti, con varie sequenze in-game.

In uscita il 21 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, New Tales From the Borderlands ci catapulterà nuovamente nelle ambientazioni del celebre looter shooter per una nuova, coinvolgente avventura piena di personaggi peculiari e umorismo.

"Nel contesto di una metropoli stravolta da una guerra perenne come Promethea, giocherai nei panni di Anu, Octavio e Fran durante il giorno peggiore delle loro vite. Aiuta questi tre adorabili perdenti mentre puntano a cambiare il mondo (e forse anche a salvarlo)!", recita la sinossi del gioco.

"Incontra un'accozzaglia di disadattati, robot assassini e armi parlanti in questa lotta verso il vertice! È ora di lottare contro lo sfruttamento e l'avidità delle grandi aziende. È ora di rendere il caos il tuo lavoro."

"Sei tu a decidere i destini di Anu, la scienziata altruistica, il suo ambizioso e scaltro fratello Octavio e il feroce lancia-frogurt Fran. Non avendo niente da perdere e tutto da guadagnare, potrai farti avanti a forza di truffe e colpi d'artiglio attraverso cinque emozionanti capitoli ricchi di ceffi armati, bestie dell'altro mondo e deliziosi taco."

"Le Borderlands non sono popolate solo da cacciatori della Cripta, psicopatici e CEO di produttori di armi, ma ospitano anche un sacco di civili oppressi e intrepidi che lottano quotidianamente per sopravvivere."

"Grazie a una serie di personaggi vecchi e nuovi, tra cui un robot assassino con ambizioni da comico e un bandito meno assetato di sangue del solito, questa storia indimenticabile lascerà il segno nei fan di ieri e di oggi."

"Le tue decisioni determinano il finale della storia. Che sia la visione di Anu di un universo che possa offrire molto più che sole armi, i sogni di fama e di gloria di Octavio, o la vendetta da servire gelida pianificata da Fran, il loro successo o la loro sconfitta dipende solo da te."