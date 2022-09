BioShock 1, 2 e Infinite su Steam hanno ricevuto un aggiornamento a sorpresa

I tre episodi della serie BioShock su Steam hanno ricevuto un aggiornamento a sorpresa, che arriva a diversi anni dall'ultimo update per aggiungere un paio di funzionalità di quality of life: la possibilità di collegare i profili e l'introduzione di un nuovo launcher che include uno store per l'acquisto di contenuti extra.

Difficile che si tratti di un caso: a pochi giorni dalle celebrazioni per il quindicesimo anniversario di BioShock, si avvicina a grandi passi il momento in cui 2K Games presenterà il prossimo capitolo della serie e immaginiamo che queste feature serviranno per raccordare in qualche modo la piattaforma BioShock, se così vogliamo definirla.

Assisteremo dunque a un'unificazione dell'interfaccia, come accaduto tempo fa con Call of Duty, che funga da vera e propria vetrina rispetto ai contenuti della serie, permettendo agli utenti di acquistare rapidamente gli episodi classici e i loro DLC, nonché le prossime aggiunte al "catalogo".

È però l'intero brand a star compiendo degli importanti passi nella direzione di un rilancio transmediale, come dimostra la notizia che il film di BioShock prodotto da Netflix ha un regista e uno sceneggiatore, nella fattispecie Francis Lawrence e Michael Green.