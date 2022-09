Fable verrà mostrato solo quando sarà pronto, vanterà la qualità di Forza Horizon

Fable verrà mostrato solo e unicamente quando il team di sviluppo sarà pronto a presentare il gioco al pubblico: lo ha dichiarato Matt Booty al PAX West 2022, chiarendo che lo studio non vuole assolutamente prendersi dei rischi e sente forte la responsabilità di un progetto del genere.

Il mese scorso abbiamo visto che Fable cerca tantissimi dipendenti, anche Senior, e ciò potrebbe significare che l'uscita del nuovo, atteso episodio della serie sia ancora molto lontana, ma per Booty non è questo il punto.

Il capo dei Microsoft Studios ha infatti spiegato che Playground Games sta cercando di fare tutto nella maniera migliore possoibile e che in Fable ritroveremo la stessa qualità e la dedizione che tutti hanno apprezzato nella serie di Forza Horizon.

Nel discorso di Booty spicca un'affermazione in particolare, quando dice in pratica che i fan del franchise possono stare tranquilli perché avranno Fable: non qualcosa di diverso, non una reinterpretazione, ma l'essenza dell'esperienza originale in una versione rinnovata.