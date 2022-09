Cosa giocherete questo weekend? Una domanda che mai come stavolta sorge spontanea, vista la straordinaria abbonanza e la qualità delle uscite di questi ultimi giorni. Non c'è dubbio che il candidato numero uno per intrattenervi nel fine settimana sia The Last of Us Parte 1, l'atteso remake del gioiello firmato Naughty Dog.

Disponibile al momento solo su PS5, ma con una versione PC in arrivo, il rifacimento dell'avventura di Joel ed Ellie ci catapulterà nuovamente nell'America post-apocalittica del gioco, sconvolta dopo la diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in pericolosi mutanti, costringendo i sopravvissuti a rinchiudersi all'interno di città fortificate.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di The Last of Us Parte 1, gli sviluppatori hanno ridisegnato ogni singolo elemento grafico rispetto all'originale, rendendo l'esperienza non solo molto più bella dal punto di vista estetico, ma modificandone anche la direzione artistica in maniera sorprendente e aggiungendo grande spessore ai risvolti emotivi della narrazione.

A proposito di narrazione, questo aspetto rappresenta il fulcro anche del nuovo capolavoro di Sam Barlow, Immortality: un'avventura in cui avremo il compito di seguire le tracce di un'attrice scomparsa andando ad analizzare tre dei suoi film più famosi e trovando indizi utili per risolvere l'enigma.

Se poi avete voglia di qualcosa di meno impegnativo, anche qui la scelta è ampia e coloratissima: dalla raccolta Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection alla remaster JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, dal remake Destroy All Humans! 2 Reprobed al brawler LEGO Brawls, passando per il simpatico Ooblets, le possibilità sono molteplici.

Dunque cosa giocherete questo weekend? Ditecelo nei commenti!