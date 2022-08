Fable cerca tantissimi dipendenti, anche Senior: l'uscita è ancora lontana?

Il team di Playground Games, parte degli Xbox Game Studios, è alla ricerca di molto personale per lo sviluppo di Fable, gioco di ruolo per PC e Xbox che non ha ancora una data di uscita.

Secondo una serie di segnalazioni pubblicate da Hervé Gengler - Principal Game Designer di Fable - su Twitter, il team sta cercando moltissimi dipendenti per vari ruoli. Parliamo di Sceneggiatore Senior, Technical Designer Senior, Senior Audio Programmer, Gameplay Animator, Producer, Gameplay Designer, Principal AI Engineer, Senior UI Engineer, Senior Gameplay Animator, Senior AI Engineer e non solo.

Considerando la quantità di ruoli senior di cui il team ha bisogno, pare probabile che Fable abbia ancora bisogno di parecchio lavoro e che l'uscita non sia affatto prossima. Negli ultimi mesi erano circolate voci secondo le quali il gioco stessa subendo dei tagli. In realtà, quello che le voci riportavano era semplicemente "scoping", ovvero la fase di lavoro nella quale si decide quali parti del progetto sono da tenere e quali invece vanno eliminate.

Lo "scoping" è la norma nei videogiochi e permette di realizzare un prodotto focalizzato e senza rischiare di produrre contenuti inutili che saranno inevitabilmente cancellati. Tutto ciò che tali voci ci permettevano di capire, quindi, è che Fable non era in una fase avanzata dello sviluppo. Ora, questo gran numero di proposte di lavoro sembra confermare la cosa.

Speriamo che il prossimo anno il team abbia qualcosa da mostrare, visto che i fan attendono questo gioco con trepidazione.