PlayStation: nuovo evento forse ad agosto, ma potrebbe essere spostato per un noto insider

Secondo quanto indicato da Shpeshal_Nick, noto insider e co-fondatore di XboEra.com, un evento di PlayStation potrebbe essere in programma per agosto, ma c'è anche la possibilità che venga spostato.

Precisamente, come potete vedere nel tweet che trovate poco sotto, Nick afferma di aver chiesto a una fonte non meglio precisata se vi fosse qualcosa in programma per PlayStation, visto che gli utenti continuano a porgli domande a riguardo.

"Poiché mi è stato chiesto, ho chiesto se Sony aveva uno show programmato per settembre e mi è stato risposto che al momento il piano è per uno show ad agosto. Ma per esser certo che coloro che vogliono arrabbiarsi con me lo siano, "non so se sarà spostato" era parte della risposta".

Come sempre, ricordiamo che parliamo di un rumor ed è possibile che l'informazione non sia corretta. Inoltre, è possibile che Sony cambi i piani e quindi che l'evento - sempre che esista - sia spostato.

Recentemente anche un "semplice" annuncio come quello della data di God of War Ragnarok ha subito ritardi, quindi un intero evento videoludico potrebbe facilmente essere spostato, per tanti motivi.