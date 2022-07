Offerte Amazon Prime Day: monitor QuadHD e UltraHD 27 pollici LG in super sconto

Le offerte di Amazon per il Prime Day permettono di acquistare i monitor LG 27GN850 e 27GP950 con degli sconti non indifferenti per quel che concerne i due prodotti da gaming particolarmente di qualità e pieni di feature da offrire. Il monitor LG 27GN850 è attualmente disponibile a un prezzo di 279,99€, con uno sconto del 36%, e si presenta con i suoi 27 pollici assieme a una risoluzione 2560x1440, supporto alle tecnologie del G-Sync e FreeSync, assieme a un refresh rate di 144 Hz per ottenere la massima fluidità. Per quel che concerne invece il monitor da gaming 27GP950 targato LG, l'offerta dell'Amazon Prime Day riduce il prezzo del 25%, portando quindi il totale a 649,99€. Il device in questione offre nel taglio da 27 pollici risoluzione di 3840x2160, oltre che supporto a G-Sync e FreeSync, VRR con HDMI 2.1 e refresh rate totale fino a 160 Hz in overclock.

